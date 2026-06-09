26 Bäume werden gefällt: Gutachten als Rettung?

Arbeiten haben begonnen

Der Tausch der Wasserleitungen hat bereits begonnen. Die Bäume dürfen aber zumindest noch etwas weiterleben. Ein Ornithologe prüft derzeit den Vogelbestand. Sollten Bäume aktuell als Brut- und Lebensraum von Vögeln dienen, würden die Fällungen im Herbst durchgeführt, heißt es aus dem Rathaus. Die Sicherheit der Bürger habe oberste Priorität. „Die Stadt legt in ihrer Betrachtung den Maßstab der Standsicherheit und Bruchfestigkeit an, während in dem nun vorliegenden Gutachten vor allem die Vitalität beziehungsweise die Erhaltungswürdigkeit betrachtet wird“, heißt es aus dem Rathaus, wo auch die Aussagekraft des neuen Gutachtens des Sachverständigen angezweifelt wird. „Die ,AG Baum‘ ist seit Jahren mit der Begutachtung der Stadtbäume beauftragt. Das externe Gutachten beruht auf einer einmaligen Betrachtung und dem Rückblick über Google Maps.“