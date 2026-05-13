Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu viel Betonwüsten

Umweltschützern ist St. Pölten nicht grün genug

Niederösterreich
13.05.2026 06:00
Der St. Pöltner Domplatz wird im Sommer zur Hitzeinsel, warnt Greenpeace. Die Stadt verweist auf ...
Der St. Pöltner Domplatz wird im Sommer zur Hitzeinsel, warnt Greenpeace. Die Stadt verweist auf Einschränkungen bei der Bepflanzung wegen archäologischer Funde.(Bild: Krone KREATIV/Franz Crepaz, Thomas Werth)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Greenpeace kürte die „grünsten“ Landesmetropolen. St. Pölten belegt dabei nur den vorletzten Platz. Die Stadt kontert mit einem Spitzenwert bei unversiegelten Flächen.

0 Kommentare

Ehe die Gluthitze des Sommers über Österreich hereinbricht, hat Greenpeace alle Landeshauptstädte vom Weltall aus unter die Lupe genommen. Mittels Satellitendaten wurde der Anteil von Grünflächen an den Stadtkernen berechnet. Das Ergebnis: „Die Stadtzentren sind erschreckend grau“, analysiert Melanie Ebner, Greenpeace-Expertin für Bodenschutz.

Mangel an Schattenspendern
Die Spitzenplätze der Greenpeace-Hitliste belegen Bregenz und Linz mit 38,3 und 33,4 Prozent Grünflächen im Zentrum. Am anderen Ende des Rankings finden sich Innsbruck – und St. Pölten. Im historischen Kern der NÖ-Landeshauptstadt bewerten die Umweltschützer nämlich nur 25,5 Prozent der Fläche als grün genug.

Das Urteil: St. Pölten verfüge zwar über „mehrere kleine Parkanlagen“ im Stadtgebiet, weist im Zentrum jedoch ein Defizit auf. Hier bleibe „das Stadtbild weitgehend grau“ – es mangle an Begrünung und an schattenspendenden Bäumen.

Lesen Sie auch:
Die Stadtstraße in Wien ist Greenpeace ein Dorn im Auge.
Bodenversiegelung
Das sind Österreichs größte Beton-Bausünden
30.07.2024
Rechnungshof-Kritik
Klimasünden? Da platzt Bürgermeister der Kragen!
23.10.2024

Grünflächen-Anteil erhöht
Dass bei der Grünflächen-Analyse offenbar der Stadtwald völlig ausgeklammert wurde, schmerzt die Verantwortlichen im St. Pöltner Rathaus. Sollten nur Flächen mit der Widmung Bauland-Kerngebiet berücksichtigt worden sein, erkläre sich der geringe Grünanteil von selbst: „Bauland-Kerngebiet dient naturgemäß dazu, Zentren mit entsprechender Dichte und Urbanität zu ermöglichen“, heißt es. Zudem verweist man auf die Promenade rund um den Stadtkern, wo bei der Neugestaltung der Grünflächenanteil um zehn Prozent erhöht und die Beschattung verbessert wurde: „Langfristig wird sich die Baumüberschirmung dort von fünf auf 50 Prozent erhöhen.“

St. Pölten am Stockerl
Als Ass im Poker um die „grünsten“ Städte ziehen die St. Pöltner schließlich eine eigene Rangliste aus dem Ärmel – als Vergleichswert dient der Pro-Kopf-Wert an unversiegelten Flächen in den 15 größten Städten Österreichs: Die NÖ-Metropole schafft es mit 1616,39 Quadratmetern hinter Dornbirn und Villach aufs Stockerl. Die Sieger der Greenpeace-Studie landen hier im geschlagenen Feld: Bregenz auf Platz 6, Linz auf Platz 12.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.207 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
94.613 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.694 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1571 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1455 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
811 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf