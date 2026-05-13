Umweltschützern ist St. Pölten nicht grün genug

Mangel an Schattenspendern

Die Spitzenplätze der Greenpeace-Hitliste belegen Bregenz und Linz mit 38,3 und 33,4 Prozent Grünflächen im Zentrum. Am anderen Ende des Rankings finden sich Innsbruck – und St. Pölten. Im historischen Kern der NÖ-Landeshauptstadt bewerten die Umweltschützer nämlich nur 25,5 Prozent der Fläche als grün genug.

Das Urteil: St. Pölten verfüge zwar über „mehrere kleine Parkanlagen“ im Stadtgebiet, weist im Zentrum jedoch ein Defizit auf. Hier bleibe „das Stadtbild weitgehend grau“ – es mangle an Begrünung und an schattenspendenden Bäumen.