Gleinalmtunnel bleibt für sechs Nächte gesperrt

Ab dem 22. Juni kommt es dann auch im Plabutschtunnel zu denselben Wartungsarbeiten – rechtzeitig vor dem stärkeren Sommerreiseverkehr, wie es seitens Asfinag heißt.

Der Tunnel ist daher bis 26. Juni jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh in beiden Richtungen gesperrt, ebenso in vier weiteren Nächten, von 29. Juni bis 3. Juli, in denen auch die gesetzlich vorgeschriebene Inspektion durch die Tunnelbehörde stattfindet. Der Verkehr wird in diesen Nächten jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.