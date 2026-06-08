Gleinalmtunnel bleibt für sechs Nächte gesperrt

Der steirische Gleinalmtunnel auf der A 9 Phyrnautobahn wird für sechs Nächte wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten gesperrt – beginnend am heutigen Montag. Ende Juni kommt es auch im Plabutschtunnel zu Nachtsperren.
Wie die Asfinag mitteilt, beginnen im Gleinalmtunnel heute (8. Juni) Nacht Wartungs- und Reparaturarbeiten. Vier „Nachtschichten“ samt Sperren gibt es diese Woche. In der kommenden Woche folgen zwei weitere Nachtsperren, von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch. Der Tunnel ist dann in beide Fahrtrichtungen jeweils von 20 Uhr am Abend bis fünf Uhr in der Früh gesperrt. Der Verkehr wird über die S 35 (Brucker Schnellstraße) umgeleitet.
Reparaturarbeiten nach Lkw-Brand
Dabei steht die Wartung des gesamten Lüftungssystems sowie aller Brandmelde- und Löschanlagen an. Zudem gibt es diverse Reparaturarbeiten zu erledigen, unter anderem nach dem Lkw-Brand von letzter Woche (wir haben berichtet).
Ab dem 22. Juni kommt es dann auch im Plabutschtunnel zu denselben Wartungsarbeiten – rechtzeitig vor dem stärkeren Sommerreiseverkehr, wie es seitens Asfinag heißt.
Der Tunnel ist daher bis 26. Juni jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh in beiden Richtungen gesperrt, ebenso in vier weiteren Nächten, von 29. Juni bis 3. Juli, in denen auch die gesetzlich vorgeschriebene Inspektion durch die Tunnelbehörde stattfindet. Der Verkehr wird in diesen Nächten jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.
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