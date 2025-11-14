Schock-Moment! Der Graf stürzt kopfüber von Bühne

Der Graf ist beim ersten Konzert der „Wieder zurück“-Tour von Unheilig in Leipzig kopfüber von der Bühne gestürzt. Im vollen Haus Auensee hatte die Band kaum eine Viertelstunde gespielt, als der Sänger das Gleichgewicht verlor und vornüber nach unten fiel.
Danach war das Konzert fünf Minuten lang unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: „Alter Schwede, ey“ vor den Fans zurückmeldete. Er habe, wie er sagte, „ein paar kleine Stückchen Zähne“ verloren. „Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das.“
Tapfer spielte der Graf die Show weiter, doch wie er der „Bild“-Zeitung bestätigte, musste er direkt nach dem Konzert ins Krankenhaus. Trotz des dramatischen Sturzes war der Unheilig-Frontmann aber zu Scherzen aufgelegt: „Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf aus.“
Emotionale Rückkehr auf die Bühne
Fast zehn Jahre ist es her, dass Unheilig ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt haben – doch jetzt ist die Band um den Grafen zurück. Und so wurde es nach dem ersten Schock dann doch noch ein emotionaler Abend für die Musiker und das Publikum in Leipzig. „Ich hab Euch vermisst“, rief der Unheilig-Sänger und schlug sich die Hände vors Gesicht.
Am 26. Februar 2027 gastiert die Formation auch in der Wiener Stadthalle.
2016 hatte die Band in Köln ein Abschiedskonzert gespielt. Doch Anfang dieses Jahres kündigte der Graf überraschend an, dass die Band ein neues Album produzieren werde. „Liebe Glaube Monster“ soll am 13. März nächsten Jahres erscheinen.
Auszeit für die Familie
Der Unheilig-Frontmann ist nur als „der Graf“ bekannt, verrät weder seinen bürgerlichen Namen noch sein Alter. Was er die Fans aber hat wissen lassen, ist der Grund, warum er sich einst – eigentlich ziemlich endgültig – verabschiedet hatte. Er wollte sich mehr um seine Familie kümmern.
Das habe er auch getan, sagte er nach der Ankündigung des Comebacks. Doch irgendwann sei der Wunsch zurückgekehrt, auf einer Bühne zu stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.