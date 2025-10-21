Regisseur bei Probe von der Bühne gestürzt

„Ich hatte noch nie eine Operation im Spital. Das war jetzt meine erste“, sagte Regisseur und Bühnenbildner Manfred Waba, als er in einem Bett im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt lag. Mitten in den Proben für die Passionsspiele St. Margarethen, die 2026 das 100-Jahre-Jubiläum feiern, ist Samstagnachmittag im Steinbruch das Unglück geschehen. In einer tiefgründigen Szene mit Judas und Mirjam – ihr Name aus dem Hebräischen übertragen Maria Magdalena – gab Waba auf der oberen Bühnenebene mit Hingabe künstlerische Anweisungen an die Darsteller.