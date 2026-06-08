Lenkerin ohne Führerschein kracht in Firmengebäude

Unfallursache bleibt ein Rätsel

Als die 36-Jährige zu ihrer Wohnadresse zurückkehrte und in die Zufahrt einbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über den Pkw und krachte gegen die Glasfassade eines Firmengebäudes. Sowohl das Auto als auch die Fassade wurden dabei erheblich beschädigt. Zudem wurde ein Kopierer im Firmengebäude in Mitleidenschaft gezogen.