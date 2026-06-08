Lenkerin ohne Führerschein kracht in Firmengebäude

Kurioser Unfall im südoststeirischen Feldbach: Eine 36-Jährige, die sich gerade in der Führerschein-Ausbildung befindet, unternahm eine Spritztour mit ihrem neuen Auto und krachte dabei in die Glasfassade eines Firmengebäudes – direkt neben ihrem Zuhause.
Eine 36-jährige Südoststeirerin war am Sonntagabend im Stadtgebiet vom Feldbach mit ihrem erst kürzlich gekauften Auto unterwegs – allerdings ohne Führerschein. Denn laut Polizei befindet sich die Frau gerade erst in Ausbildung zum Erwerb der Lenkberechtigung.
Unfallursache bleibt ein Rätsel
Als die 36-Jährige zu ihrer Wohnadresse zurückkehrte und in die Zufahrt einbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über den Pkw und krachte gegen die Glasfassade eines Firmengebäudes. Sowohl das Auto als auch die Fassade wurden dabei erheblich beschädigt. Zudem wurde ein Kopierer im Firmengebäude in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Alko-Test mit der Lenkerin verlief negativ. Laut Polizei gab die Frau an, dass sie sich aufgrund bereits absolvierter Fahrstunden ausreichend fahrpraktische Kenntnisse zugetraut habe. Wie es zum Unfall kommen konnte, konnte sie offenbar nicht erklären.
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