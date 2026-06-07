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Auf neuen Missionen

Schwimmen, Laufen: Diese Steirer jagen die Extreme

Steiermark
07.06.2026 20:13
Der Extremsportler Josef Köberl will es wieder wissen: Am 16. Juni wird er 48 Kilometer durch ...
Der Extremsportler Josef Köberl will es wieder wissen: Am 16. Juni wird er 48 Kilometer durch New York City schwimmen.(Bild: Barbara Anderl)
Porträt von Philipp Braunegger
Porträt von Viktoria Graf
Von Philipp Braunegger und Viktoria Graf

Andreas Ropin will auf die höchsten Gipfel in neun Ländern laufen – und Höhenmeter wie am Everest schaffen. Josef Köberl schwimmt um ganz Manhattan. Was die beiden Steirer dazu antreibt, nach „Unmenschlichem“ zu streben.

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Der Ultraläufer Andreas Ropin, genannt „Rambo“, hat schon einige unglaubliche Leistungen vollbracht: Er bezwang in 24 Stunden sechsmal in Folge den Großglockner, lief einmal rund um Österreich oder den gesamten Donau-Verlauf vom Ursprung in Deutschland bis zur Mündung beim Schwarzen Meer.

Das Projekt „One vs. Ten“, das Ropin am 14. Juni in seiner Heimat Trofaiach nach monatelangen Vorbereitungen startet, stellt aber alles Bisherige in den Schatten. Er will „Unmenschliches menschlich“ machen. „Ich werde die höchsten Gipfel von neun Ländern, konkret von Österreich und seinen Nachbarn, ,everesten‘. Das heißt, ich laufe sie so lange immer wieder hinauf, bis 8848 Meter, die Höhe des Mount Everest, erreicht sind.“

Ultraläufer will zehn Rekorde aufstellen
Ropin startet mit dem höchsten Berg Tschechiens, der Schneekoppe, dann geht es im Uhrzeigersinn weiter: Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und schließlich Österreich, wo der 47-Jährige den Großglockner in Angriff nimmt. Damit nicht genug: „Die Distanzen zwischen den Bergen werde ich mit dem Rennrad bestreiten. Ich werde zwischen 200 und 250 Kilometern täglich radeln.“

Andreas Ropin aus Trofaiach trägt den Spitznamen „Rambo“.
Andreas Ropin aus Trofaiach trägt den Spitznamen „Rambo“.(Bild: Ropin)

Geht der Plan auf, wird Ropin 130.000 Höhenmeter und 5700 Kilometer bewältigen und zehn Berglauf-Rekorde aufstellen, bestehend aus den neun Gipfeln und der dafür benötigten Zeit – daher der Titel „One vs. Ten“. Der Extremsportler, der einst alkoholkrank war und sich völlig gewandelt hat, gibt sich zwischen 30 und 45 Tage Zeit. „Entscheidend werden das Wetter sowie die Hindernisse auf den Gletschern sein.“ Notfalls wird ein Berg dem anderen witterungsbedingt vorgezogen.

Ropin, der das Projekt mittels Crowdfunding und Sponsoren finanziert, wird unterwegs völlig auf sich allein gestellt sein. Ohne Begleitung, ohne medizinische Betreuung, genächtigt wird im Freien. Ein größeres Projekt als das aktuelle wird nicht folgen: „Es ist der Höhepunkt nach 15 Jahren Ultralaufsport.“

48 Schwimm-Kilometer durch New York City
Auch der Extrem- und Eisschwimmer Josef Köberl aus Grundlsee stellt sich der nächsten Herausforderung. Am 16. 6. schwimmt er 48 Kilometer durch das Herz von New York City.

Als erster Österreicher durchquerte der Josef Köberl den gefürchteten Nordkanal zwischen ...
Als erster Österreicher durchquerte der Josef Köberl den gefürchteten Nordkanal zwischen Nordirland und Schottland.(Bild: Barbara Anderl)

Der „20 Bridges Swim“ führt einmal um die Insel Manhattan, dabei wird Köberl durch den East River, Harlem River und Hudson River schwimmen und insgesamt 20 Brücken passieren. Die Herausforderung liegt vor allem in den Strömungen und Gezeiten. Besonders entscheidend ist die Passage bei der Insel Mill Rock. Vom Start bei Pier A muss Köberl diesen Punkt innerhalb eines engen Zeitfensters erreichen. Nur dann kann er die Strömung nutzen, die ihn in den Harlem River trägt.

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Die nächsten Ziele: Im August möchte Köberl den Catalina Channel in Kalifornien durchqueren, einige Wochen später geht es dann nach Japan. Die Tsugaru-Straße gilt als eine der anspruchsvollsten Meerengen der „Ocean’s Seven“, den sieben härtesten Meerengen-Durchquerungen. Vier von ihnen hat Köberl bereits gemeistert.

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