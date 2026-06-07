Schwimmen, Laufen: Diese Steirer jagen die Extreme

Der „20 Bridges Swim“ führt einmal um die Insel Manhattan, dabei wird Köberl durch den East River, Harlem River und Hudson River schwimmen und insgesamt 20 Brücken passieren. Die Herausforderung liegt vor allem in den Strömungen und Gezeiten. Besonders entscheidend ist die Passage bei der Insel Mill Rock. Vom Start bei Pier A muss Köberl diesen Punkt innerhalb eines engen Zeitfensters erreichen. Nur dann kann er die Strömung nutzen, die ihn in den Harlem River trägt.