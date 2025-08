41 km Schwimmen: Köberls Kraftakt im Nordkanal

Als erster Österreicher durch alle sieben Meerengen

Mit dem Nordkanal bezwang Köberl nun schon vier von sieben Etappen der prestigeträchtigen „Ocean’s Seven“-Serie. Nach dem Ärmelkanal, der Straße von Gibraltar und der Cookstraße fehlen ihm nur noch der Catalina-Kanal in Kalifornien, der Kaiwi-Kanal in Hawaii und die Tsugaru-Straße in Japan. Sein Ziel steht fest: Köberl will der erste Österreicher werden, der die legendäre Serie vollendet.