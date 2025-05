Illegales Roma-Camp in Graz: Gesetz bleibt zahnlos

Camp im Vogelschutzgebiet

Allerdings: Wie die Praxis zeigt, ist da nichts wirklich „klar“. Dieser Tage sorgte einmal mehr ein Camp, das Roma in Graz-Puntigam – ohne Genehmigung – am Freitag aufgeschlagen hatten, für einiges an Aufregung. Am Samstagabend war die Karawane wieder weitergezogen, diesmal nach Graz-Weinzödl. Was für noch mehr Wirbel sorgte, da das Camp im Wasserschutzgebiet und unmittelbar angrenzend an das Vogelschutzgebiet lag. „Ich konnte selbst sehen, wie Menschen in der Wiese auf der Böschung ihre Notdurft verrichteten“, sagt ein fassungsloser Anrainer.