Was fürs Poly gut ist, ist auch gut für die Lehre

Neben Problemen auch positive Entwicklungen

Umso wichtiger ist es, dass es neben den bekannten Problemen auch positive Entwicklungen gibt. Denn das Poly braucht nicht nur Diskussionen über Standorte und Strukturen, sondern konkrete Schritte zur Qualitätssteigerung. Genau dort bewegt sich jetzt etwas – und das ist ein gutes Signal. Im April ist in Tirol an der Pädagogischen Hochschule (PHT) ein neuer Lehrgang gestartet, der Lehrerinnen und Lehrer an Polytechnischen Schulen im technischen Bereich weiterbildet. Im Mittelpunkt stehen die Fachbereiche Bau und Holz. Besonders freut mich dabei: Diesen Lehrgang gibt es derzeit nur in Tirol. Das zeigt einmal mehr, dass unser Bundesland in der Fachberufsbildung vielfach eine Vorreiterrolle einnimmt.