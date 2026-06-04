Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veränderung gefordert

Uralte Begriffe bei Lehre durch moderne ersetzen

Tirol
04.06.2026 17:00
David Narr (li.) und Erwin Zangerl fordern bei der Lehre einige Veränderungen.
David Narr (li.) und Erwin Zangerl fordern bei der Lehre einige Veränderungen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

Der Ruf nach zeitgemäßer Sprache für eine zukunftsorientierte Ausbildungswelt wird von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Tirol nun immer lauter.

0 Kommentare

Schon vor geraumer Zeit hat die WK Tirol, federführend voran mit Fachkräftekoordinator David Narr, eine Initiative zur Modernisierung der Begrifflichkeiten rund um die duale Ausbildung gestartet. Mit dem klaren Ziel, das Image der Fachberufslehre nachhaltig zu stärken und moderne, wertschätzende Bezeichnungen für zentrale Begriffe der Ausbildung zu etablieren. Nun unterstützt auch die AK Tirol dieses Anliegen ausdrücklich.

Zitat Icon

Wenn wir moderne Fachkräfte wollen, dann brauchen wir auch eine moderne Sprache für ihre Ausbildung.

Fachkräftekoordinator David Narr

Bild: Christof Birbaumer

„Sprache erzeugt Bilder im Kopf“
„Gerade junge Menschen achten sehr stark darauf, wie Ausbildungswege kommuniziert und dargestellt werden. Sprache erzeugt Bilder im Kopf – und diese Bilder beeinflussen maßgeblich das Image der Fachberufslehre. Wenn wir moderne Fachkräfte wollen, dann brauchen wir auch eine moderne Sprache für ihre Ausbildung“, betont dazu David Narr.

Zitat Icon

Die zeitgemäßen Bezeichnungen sollen zum Ausdruck bringen, dass die Berufsausbildung eine fachliche Qualifikation darstellt.

Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl

Bild: Christof Birbaumer

Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl schlägt in die gleiche Kerbe: „Die zeitgemäßen Bezeichnungen sollen zum Ausdruck bringen, dass die Berufsausbildung eine fachliche Qualifikation darstellt, die dringend benötigt wird und deren Stellenwert auch so wahrgenommen werden soll.“

Fachberufsdiplom statt Lehrabschlusszeugnis
Aber was steckt nun konkret hinter der Forderung nach modernen Begrifflichkeiten? Unter anderem wird vorgeschlagen, künftig verstärkt Begriffe wie „Fachberufslehre“ statt „Lehre“, „Ausbildungsbetrieb“ statt „Lehrbetrieb“, „Fachberufsprüfung“ statt „Lehrabschlussprüfung“, „Ausbildungszeit“ statt „Lehrzeit“ oder „Fachberufsdiplom“ statt „Lehrabschlusszeugnis“ zu verwenden. Bereits erfolgte Anpassungen – etwa die Umstellung von „Lehrlingsentschädigung“ auf „Lehrlingseinkommen“ – zeigen aus Sicht der beiden Interessenvertretungen, dass moderne und wertschätzende Begrifflichkeiten möglich und auch sinnvoll sind.

Zangerl und Narr.
Zangerl und Narr.(Bild: Christof Birbaumer)

Moderne Begriffe keine Symbolpolitik
„Unternehmen investieren viel Zeit in die Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen, weil Worte Assoziationen auslösen und Images prägen. Genau dasselbe gilt für die Fachberufslehre. Moderne Leistungen verdienen moderne Begriffe. Es geht dabei nicht um Symbolpolitik, sondern um Wertschätzung und darum, sichtbar zu machen, was junge Menschen und Ausbildungsbetriebe heute tatsächlich leisten“, betonen Narr und Zangerl.

AK und WK Tirol wollen als Nächstes gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Gesetzgeber prüfen, wie die neuen Begrifflichkeiten Schritt für Schritt in den offiziellen Sprachgebrauch übernommen werden können – höchst an der Zeit wäre es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
85.233 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.858 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
76.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1269 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1212 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1183 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf