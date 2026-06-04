Uralte Begriffe bei Lehre durch moderne ersetzen

Fachberufsdiplom statt Lehrabschlusszeugnis

Aber was steckt nun konkret hinter der Forderung nach modernen Begrifflichkeiten? Unter anderem wird vorgeschlagen, künftig verstärkt Begriffe wie „Fachberufslehre“ statt „Lehre“, „Ausbildungsbetrieb“ statt „Lehrbetrieb“, „Fachberufsprüfung“ statt „Lehrabschlussprüfung“, „Ausbildungszeit“ statt „Lehrzeit“ oder „Fachberufsdiplom“ statt „Lehrabschlusszeugnis“ zu verwenden. Bereits erfolgte Anpassungen – etwa die Umstellung von „Lehrlingsentschädigung“ auf „Lehrlingseinkommen“ – zeigen aus Sicht der beiden Interessenvertretungen, dass moderne und wertschätzende Begrifflichkeiten möglich und auch sinnvoll sind.