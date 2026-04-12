Gutes Image fängt bei den Begriffen an

In der Praxis ist die duale Ausbildung also am letzten Stand – das kann man vom veralteten Wording nicht behaupten. Viele Begriffe stammen noch aus einer anderen Epoche und werden dem Können und der Verantwortung unserer Fachkräfte nicht gerecht. Sprache beeinflusst jedoch, wie junge Menschen Berufe wahrnehmen. Wenn wir wollen, dass die Fachberufslehre als moderner Bildungsweg gesehen wird, dann sollte sich das auch in der Sprache widerspiegeln. Es ist kein Zufall, dass sich Unternehmen intensiv mit der Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen befassen. Worte haben Kraft – sie lösen beispielsweise Assoziationen aus und prägen das Image. Dieses Prinzip gilt für die Fachberufslehre genauso.