Bachschmiede freut sich über neue „Storchschmiede“

„Die größten Storchen-Brutbestände in Österreich befinden sich im Burgenland und im Marchfeld entlang der Donau. Und auch im Seefestspielort Mörbisch sind die Störche heimisch. So freuen wir uns daher, dass es jetzt auch in der Gemeinde Wals-Siezenheim ein kulturinteressiertes Storchenpärchen gibt, das sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Kulturhaus Die Bachschmiede niedergelassen hat“, freut sich Bachschmiede-Geschäftsführer Bernhard Robotka über die gefiederten Gäste.