Soziales Engagement wurde mit Preis belohnt

„Soziales Engagement von Einzelnen bewirkt Großes und gibt Hoffnung und Kraft“, sagte Claudia Altmann-Pospischek bei der Traude Dierdorf Sozialgala, die mittlerweile zum fünften Mal in Wiener Neustadt stattfand. Sie würdigte damit ihre mittlerweile beste Freundin Lisa Wiedermann für ihre herzliche Betreuung von Brustkrebspatientinnen, wofür sie den Sozialpreis in der Kategorie Zivilcourage erhielt. Reinhard Hundsmüller wurde für sein Lebenswerk und den Einsatz für den Arbeiter-Samariter-Bund ausgezeichnet. Wie seine Vorrednerin machte er keinen Hehl aus seiner Krebserkrankung.