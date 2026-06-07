Steirische Tourismusschule biegt auf Überholspur

Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg, unter deren Dach mehrere Ausbildungsschienen vereint sind, hatten in den letzten Jahren mit rückläufigen Schülerzahlen zu kämpfen. Nun herrscht aber wieder Aufbruchstimmung. Im Vorjahr übernahm mit Alfred Tieber ein neuer Direktor das Ruder, eine strategische Neuausrichtung ist im Gange, und eine große bauliche Modernisierung um rund vier Millionen Euro steht ins Haus. „Wir stehen derzeit bei 270 Schülern, werden im nächsten Jahr auf rund 300 gehen und wollen uns in den nächsten fünf Jahren auf bis zu 600 steigern“, erklärt der Schulleiter.