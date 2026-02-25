Millionen-Investition für Fachkräfte im Tourismus

Kammer-Rücklagen fließen in Tourismusschulen

„Dazu sind wir fähig, weil wir Rücklagen haben“, betont WKO-Boss Josef Herk mit Verweis auf die unlängst wieder viel diskutierte finanzielle Ausstattung der Kammer. „Wir als Land haben zwar keine Rücklagen“, scherzt Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek bei der Pressekonferenz, dennoch sei es für das Land „ein logischer Schritt“, die Modernisierung der Schulen zu unterstützen. Denn der touristische Erfolg der Steiermark sei untrennbar mit Gastfreundschaft und bestens ausgebildeten Mitarbeitern verbunden.