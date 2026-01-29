Tourismusschule holt Inder nach Bad Gleichenberg

„Indien ist ein riesiger Kuchen, und wir brauchen nur ein kleines Stück“, sagt Tobitsch. Das einwohnerstärkste Land der Welt ist bekannt für seine Gastgeberkultur – und die Steiermark kann motiviertes Personal gut gebrauchen. Die glückliche Fügung: „Die meisten Inder wollen nach abgeschlossener Ausbildung hier bleiben. Bei uns sind Verdienst und Lebensstandard deutlich höher“, weiß Christina Ulrich vom Internationalisierungscenter Steiermark, die dabei hilft, alles auf Schiene zu bringen.