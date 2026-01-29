Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewerbungen laufen

Tourismusschule holt Inder nach Bad Gleichenberg

Steiermark
29.01.2026 11:00
Schon jetzt sind die Klassen des Kollegs sehr international: Die Studierenden kommen vor allem ...
Schon jetzt sind die Klassen des Kollegs sehr international: Die Studierenden kommen vor allem aus Vietnam und der Ukraine.(Bild: Jean van Lülik Photograph)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, werden in Bad Gleichenberg Studierende aus dem gastfreundlichsten Land der Welt rekrutiert. Der Bewerbungsprozess hat bereits begonnen, im Herbst sollen die ersten Inderinnen und Inder am Campus empfangen werden.

0 Kommentare

Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg setzen seit jeher auf internationale Bewerber. Positive Erfahrungen machte man etwa mit vietnamesischen Studierenden und vor dem Krieg auch mit Ukrainern, erzählt Bettina Tobitsch. Als Leiterin für Internationalisierung freut sie sich, nun ein neues Projekt vorstellen zu können: Ab Herbst 2026 will man indische Kräfte in Bad Gleichenberg ausbilden.

„Indien ist ein riesiger Kuchen, und wir brauchen nur ein kleines Stück“, sagt Tobitsch. Das einwohnerstärkste Land der Welt ist bekannt für seine Gastgeberkultur – und die Steiermark kann motiviertes Personal gut gebrauchen. Die glückliche Fügung: „Die meisten Inder wollen nach abgeschlossener Ausbildung hier bleiben. Bei uns sind Verdienst und Lebensstandard deutlich höher“, weiß Christina Ulrich vom Internationalisierungscenter Steiermark, die dabei hilft, alles auf Schiene zu bringen.

Der Fachkräftemangel ist gerade im Tourismus ein Thema. Ich glaube, das Projekt mit indischen Studierenden hat ein riesengroßes Potenzial. Und China soll folgen.

Bettina Tobitsch

Leiterin für Internationalisierung

Bild: Tourismusschulen Bad Gleichenberg

Während des Kollegs, das sich mittlerweile „International Tourism College“ nennt und bald gänzlich auf Englisch geführt wird, können die Touristiker von morgen schon in heimischen Betrieben arbeiten und so ihre Ausbildung finanzieren. Hierfür werden ihnen auch Shuttle und Deutschkurse geboten. Chefs der umliegenden Hotels, Restaurants und Thermen – beispielsweise Richard Rauch – haben bereits ihr Interesse kundgetan.

Lesen Sie auch:
Vor allem in der Küche und im Service sind ausländische Mitarbeiter gefragt – auch beim ...
Krone Plus Logo
Branche unter Druck
Touristiker: „Nur mit Einheimischen geht es nicht“
29.01.2026

„Der Tourismus ist einfach eine bunte Branche“, sagt Tobitsch, „daher ist es unser Ziel, möglichst internationale Klassen zu schaffen.“ Mittlerweile ist der Bewerbungsprozess angelaufen – die Gespräche werden online geführt. Im Herbst sollen dann zehn Inder am Campus empfangen werden. Und es soll nicht der letzte Streich gewesen sein: Auch mit chinesischen Vertretern laufen Gespräche für künftige Kooperationen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf