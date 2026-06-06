Gleinalmtunnel Richtung Süden wieder befahrbar

Nachdem ein Lkw am Freitag Feuer gefangen hatte, musste der Gleinalmtunnel gesperrt werden. Die nördliche Röhre wurde bald wieder freigegeben, in den späten Abendstunden gab es grünes Licht für die südliche Richtung.
Gute Nachrichten: Der Gleinalmtunnel ist wieder in beiden Richtungen befahrbar. Am Freitag hatte ein Lkw im Tunnel gebrannt. Die Röhre in Fahrtrichtung Norden wurde bald wieder freigegeben.
In Fahrtrichtung Süden bestand bis zum Abend eine Sperre. Gegen 21.30 Uhr wurde auch diese aufgehoben.
Nur 80 km/h Richtung Süden
Laut Asfinag sind die wichtigsten Arbeiten, die für einen sicheren Betrieb notwendig sind, soweit abgeschlossen, dass die Röhre wieder freigegeben werden konnte. Bis sämtliche beim Brand beschädigte Einrichtungen (Kabeln, Videoanlagen etc.) wieder zu 100 Prozent hergestellt sind, gilt aus Sicherheitsgründen in der Tunnelröhre Richtung Süden aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h.
Der 44-jährige Lkw-Lenker wurde bei dem Brand übrigens nicht verletzt, er konnte sich in einer Pannenbucht in Sicherheit bringen.
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