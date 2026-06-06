Gleinalmtunnel Richtung Süden wieder befahrbar

Nur 80 km/h Richtung Süden

Laut Asfinag sind die wichtigsten Arbeiten, die für einen sicheren Betrieb notwendig sind, soweit abgeschlossen, dass die Röhre wieder freigegeben werden konnte. Bis sämtliche beim Brand beschädigte Einrichtungen (Kabeln, Videoanlagen etc.) wieder zu 100 Prozent hergestellt sind, gilt aus Sicherheitsgründen in der Tunnelröhre Richtung Süden aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h.

Der 44-jährige Lkw-Lenker wurde bei dem Brand übrigens nicht verletzt, er konnte sich in einer Pannenbucht in Sicherheit bringen.