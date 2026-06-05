French Open
Drama for Arnaldi! Cobolli follows Zverev to the final
On Friday, Italian Matteo Arnaldi was unable to compete in the semifinal against his compatriot Flavio Cobolli due to a viral illness, allowing Cobolli to advance to the final against Alexander Zverev without playing.
Just under 20 minutes before the scheduled start of the second, all-Italian semifinal, the organizers announced: Due to a viral illness, Arnaldi had to withdraw from the tournament, and spectators will receive a refund. This allowed Cobolli to conserve his energy for his very first major final against Zverev.
Zverev, the only top-ten player to reach the semifinals, had previously qualified for his fourth major final following the 2020 US Open (loss to Dominic Thiem), Roland Garros two years ago, and the Australian Open last year.
With the withdrawal of injured defending champion Carlos Alcaraz, the early exit of top favorite Jannik Sinner following a heat-related illness, and the elimination of Novak Djokovic, winning the title has almost become an obligation for Zverev. “If he doesn’t win it now,” said tennis icon John McEnroe, “then he’ll probably never win it”—voicing what many are thinking. So far, however, Zverev has withstood the pressure.
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