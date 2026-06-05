Drama for Arnaldi! Cobolli follows Zverev to the final

With the withdrawal of injured defending champion Carlos Alcaraz, the early exit of top favorite Jannik Sinner following a heat-related illness, and the elimination of Novak Djokovic, winning the title has almost become an obligation for Zverev. “If he doesn’t win it now,” said tennis icon John McEnroe, “then he’ll probably never win it”—voicing what many are thinking. So far, however, Zverev has withstood the pressure.