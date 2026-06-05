Aus 29 Millionen Euro Minus wurde ein Plus

Positiv entwickelt hätten sich laut Finanzdirektion auch die Rücklagen und das Vermögen der Stadt. Die Rücklagen wurden auf 55,6 Millionen Euro erhöht. Gleichzeitig verfüge St. Pölten über ein Vermögen von mehr als 600 Millionen Euro. Der Schuldenstand lag zuletzt bei 175,7 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung liege demnach bei knapp 2000 Euro, das Vermögen pro St. Pöltner hingegen bei 10.000 Euro.