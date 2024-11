St. Pölten rechnet 2025 mit Millionen-Minus

Etwas helfen soll bis 2026 die auf drei Jahren schrittweise erfolgende Anpassung der Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfall und Friedhof. 2025 ist das zweite Jahr in diesem Prozess, danach sollen die Gebühren kostendeckend sein, also nicht nur die laufenden Ausgaben decken, sondern auch vergangene Investitionen in Form von Abschreibungen und künftige Maßnahmen über Erneuerungsrücklagen.