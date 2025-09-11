Vorteilswelt
Schienenersatzverkehr

Wieder Bahnsperre am Deutschen Eck

Salzburg
11.09.2025 13:30
Der Salzburger Hauptbahnhof.
Der Salzburger Hauptbahnhof.(Bild: Robert Deopito)

Es wird mal wieder gebaut auf der Zugstrecke am Deutschen Eck. Worauf sich Bahnfahrer einstellen müssen, wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich dauern und wo es Schienenersatzverkehr gibt. 

Die letzte Baustelle ist zwar erst wenige Wochen her, aber schon wieder baut die Deutsche Bahn am Deutschen Eck. Von 15. bis 19. September kommt es daher zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Salzburg und Tirol sowie nach München.

In diesem Zeitraum steht nur eines der beiden Streckengleise am Deutschen Eck zur Verfügung. Einige Fernverkehrszüge entfallen zwischen Salzburg und Wörgl, dort wird laut ÖBB Schienenersatzverkehr angeboten. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um eine Stunde. 

Auf der Strecke in Richtung Westen 
Wer in Richtung Innsbruck oder Bregenz unterwegs ist, muss aufpassen. Bei den Zügen RJX 662, RJX 860 und RJX 864 entfällt der Abschnitt von Salzburg nach Wörgl. Die Züge verkehren bis Salzburg bzw. ab Wörgl planmäßig. Aber es gibt zwei Alternativen: Ab Salzburg fährt ein Direktbus bis Innsbruck.

Außerdem geht ein Stationsbus mit Halt in Wörgl und Jenbach bis Innsbruck. Die Zugteile nach München (RJX 262, RJX 60) fahren planmäßig, mit einer Ausnahme: Der RJX 64 wird über Passau nach München umgeleitet, der Halt in Salzburg entfällt. 

In Richtung Osten
Auch bei den Zügen in Richtung WienRJX 663, RJX 863 und RJX 865 entfällt der Abschnitt zwischen Wörgl und Innsbruck. Alle Züge verkehren bis Wörgl planmäßig. Ab Wörgl geht es mit Schienenersatzverkehr nach Salzburg weiter.

Die Zugteile von München verkehren grundsätzlich planmäßig. Auch hier gibt es eine Ausnahme: Der Zug RJX 63, der über Passau nach Linz umgeleitet wird – der Halt in Salzburg entfällt.

In Richtung München 
Auf der Strecke nach München gibt es Fahrlanänderungen und Ausfällen. Zudem wird teilweise zwischen Prien und Übersee Schienenersatzverkehr eingesetzt. Genauere Infos bietet die BRB.

Westbahn-Züge fahren regulär
Die Westbahn hat bei der Deutschen Bahn erfolgreich durchgesetzt, dass alle Züge im Ost-West-Verkehr von Wien bis Tirol und weiter nach Vorarlberg regulär fahren können. Es gibt auf dieser Strecke der Westbahn keinen Schienenersatzverkehr und keine Ausfälle. 

