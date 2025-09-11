Wieder Bahnsperre am Deutschen Eck

Es wird mal wieder gebaut auf der Zugstrecke am Deutschen Eck. Worauf sich Bahnfahrer einstellen müssen, wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich dauern und wo es Schienenersatzverkehr gibt.
Die letzte Baustelle ist zwar erst wenige Wochen her, aber schon wieder baut die Deutsche Bahn am Deutschen Eck. Von 15. bis 19. September kommt es daher zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Salzburg und Tirol sowie nach München.
In diesem Zeitraum steht nur eines der beiden Streckengleise am Deutschen Eck zur Verfügung. Einige Fernverkehrszüge entfallen zwischen Salzburg und Wörgl, dort wird laut ÖBB Schienenersatzverkehr angeboten. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um eine Stunde.
Auf der Strecke in Richtung Westen
Wer in Richtung Innsbruck oder Bregenz unterwegs ist, muss aufpassen. Bei den Zügen RJX 662, RJX 860 und RJX 864 entfällt der Abschnitt von Salzburg nach Wörgl. Die Züge verkehren bis Salzburg bzw. ab Wörgl planmäßig. Aber es gibt zwei Alternativen: Ab Salzburg fährt ein Direktbus bis Innsbruck.
Außerdem geht ein Stationsbus mit Halt in Wörgl und Jenbach bis Innsbruck. Die Zugteile nach München (RJX 262, RJX 60) fahren planmäßig, mit einer Ausnahme: Der RJX 64 wird über Passau nach München umgeleitet, der Halt in Salzburg entfällt.
In Richtung Osten
Auch bei den Zügen in Richtung WienRJX 663, RJX 863 und RJX 865 entfällt der Abschnitt zwischen Wörgl und Innsbruck. Alle Züge verkehren bis Wörgl planmäßig. Ab Wörgl geht es mit Schienenersatzverkehr nach Salzburg weiter.
Die Zugteile von München verkehren grundsätzlich planmäßig. Auch hier gibt es eine Ausnahme: Der Zug RJX 63, der über Passau nach Linz umgeleitet wird – der Halt in Salzburg entfällt.
In Richtung München
Auf der Strecke nach München gibt es Fahrlanänderungen und Ausfällen. Zudem wird teilweise zwischen Prien und Übersee Schienenersatzverkehr eingesetzt. Genauere Infos bietet die BRB.
Westbahn-Züge fahren regulär
Die Westbahn hat bei der Deutschen Bahn erfolgreich durchgesetzt, dass alle Züge im Ost-West-Verkehr von Wien bis Tirol und weiter nach Vorarlberg regulär fahren können. Es gibt auf dieser Strecke der Westbahn keinen Schienenersatzverkehr und keine Ausfälle.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.