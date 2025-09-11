Wieder Bahnsperre am Deutschen Eck

In diesem Zeitraum steht nur eines der beiden Streckengleise am Deutschen Eck zur Verfügung. Einige Fernverkehrszüge entfallen zwischen Salzburg und Wörgl, dort wird laut ÖBB Schienenersatzverkehr angeboten. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um eine Stunde.



Auf der Strecke in Richtung Westen

Wer in Richtung Innsbruck oder Bregenz unterwegs ist, muss aufpassen. Bei den Zügen RJX 662, RJX 860 und RJX 864 entfällt der Abschnitt von Salzburg nach Wörgl. Die Züge verkehren bis Salzburg bzw. ab Wörgl planmäßig. Aber es gibt zwei Alternativen: Ab Salzburg fährt ein Direktbus bis Innsbruck.