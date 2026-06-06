Tirol mit Herz: 40 Aktionen für mehr Zusammenhalt

Starke Gesellschaft durch sozialen Zusammenhalt

Gleichzeitig wird in diesem Jahr für die Caritas-Lerncafés gesammelt, die Kinder aus sozial benachteiligten Familien beim Lernen und bei der Integration unterstützen. Landeshauptmann Anton Mattle betont den hohen Stellenwert von Ehrenamt, Kameradschaft und sozialem Zusammenhalt in Tirol und dankt allen, die sich für ihre Mitmenschen engagieren. „Jeder Einzelne trägt zu unserer starken und solidarischen Gesellschaft bei.“

Mehr Infos findet man unter www.bischof-stecher-verein.at