Tirol mit Herz: 40 Aktionen für mehr Zusammenhalt

Rund um den bereits elften „Tag der Herzlichkeit“ am 12. Juni stehen Dankbarkeit, Ehrenamt und sozialer Zusammenhalt im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Herz haben. Herz zeigen!“ laden tirolweit rund 40 Veranstaltungen dazu ein, Gemeinschaft zu leben und anderen eine Freude zu bereiten.
Mit einem bunten Programm und zahlreichen Aktionen setzt Tirol rund um den 12. Juni wieder ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit. Unter dem Motto „Herz haben. Herz zeigen!“ findet zum elften Mal der „Tag der Herzlichkeit“ statt. Dabei ruft der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein dazu auf, Gedanken- und Lieblosigkeit beiseite zu stellen.
Rund 40 Veranstaltungen im ganzen Land sollen dazu beitragen, das Miteinander zu stärken und den zahlreichen Menschen zu danken, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen.
Von Konzerten und Festen über Benefizaktionen bis hin zu Besuchen in Alten- und Pflegeheimen reicht das Angebot. So werden Volksmusikgruppen Bewohnern ein Ständchen spielen, während Einsatz- und Blaulichtorganisationen in Innsbruck ihre Arbeit vorstellen.
Besonders im Fokus steht heuer eine Schulaktion, bei der tausende Freundschaftsbänder geknüpft werden, um symbolisch eine Verbindung zwischen Innsbruck und Kiew zu schaffen.
Starke Gesellschaft durch sozialen Zusammenhalt
Gleichzeitig wird in diesem Jahr für die Caritas-Lerncafés gesammelt, die Kinder aus sozial benachteiligten Familien beim Lernen und bei der Integration unterstützen. Landeshauptmann Anton Mattle betont den hohen Stellenwert von Ehrenamt, Kameradschaft und sozialem Zusammenhalt in Tirol und dankt allen, die sich für ihre Mitmenschen engagieren. „Jeder Einzelne trägt zu unserer starken und solidarischen Gesellschaft bei.“
Mehr Infos findet man unter www.bischof-stecher-verein.at
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