Fahrplan fixiert: Polizei übersiedelt zum Bahnhof

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss wird die geplante Übersiedlung der Stadtpolizei zum Bahnhof in Amstetten konkret. Die Verträge mit den ÖBB sind nun unterzeichnet, spätestens 2029 soll der neue Posten eröffnet werden. Man starte nun die Phase der konkreten Umsetzung. Die Übersiedlung der Exekutive war einer der zentralen Wünsche des Sicherheitspakets, das 2022 mit der Bevölkerung und Experten erarbeitet worden war. Denn in der Vergangenheit gab es vor allem mit Jugendgruppen immer wieder Probleme am Bahnhof.