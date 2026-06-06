Fahrplan fixiert: Polizei übersiedelt zum Bahnhof

Die Verträge mit den ÖBB sind unterzeichnet: Die Exekutive bezieht ab spätestens 2029 die neue Unterkunft am neuralgischen Ort. Die konkrete Umsetzung startet ab sofort.
Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss wird die geplante Übersiedlung der Stadtpolizei zum Bahnhof in Amstetten konkret. Die Verträge mit den ÖBB sind nun unterzeichnet, spätestens 2029 soll der neue Posten eröffnet werden. Man starte nun die Phase der konkreten Umsetzung. Die Übersiedlung der Exekutive war einer der zentralen Wünsche des Sicherheitspakets, das 2022 mit der Bevölkerung und Experten erarbeitet worden war. Denn in der Vergangenheit gab es vor allem mit Jugendgruppen immer wieder Probleme am Bahnhof.
Politische Einigkeit bei Projekt
„Er ist einer der zentralen und sensibelsten Bereiche unserer Stadt. Täglich sind dort viele Menschen unterwegs – umso wichtiger sind Präsenz, Sichtbarkeit und direkte Ansprechbarkeit der Sicherheitskräfte“ so Projekt-Initiator Manuel Scherscher. Bemerkenswert ist die politische Einigkeit bei dem Projekt. Bereits der Grundsatzbeschluss fiel einstimmig, auch die Umsetzung wird von allen Fraktionen mitgetragen.
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