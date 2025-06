Polizei übersiedelt direkt zur Problemstelle

„Das subjektive Sicherheitsgefühl vor Ort ist aber oft ein anderes“, weiß ÖVP-Fraktionssprecher Manuel Scherscher. Daher habe man das Gespräch mit den ÖBB gesucht, um die Stadtpolizei direkt zum Bahnhof zu verlegen. „Die sichere Nutzung unserer Infrastruktur ist für uns von zentraler Bedeutung“, betont Christian Reisinger von den Bundesbahnen. Daher wird nun intensiv an der Übersiedlung gearbeitet. In der Juni-Sitzung des Gemeinderats erfolgte bereits der einstimmige Grundsatzbeschluss. Nun geht es in die Detailplanung.