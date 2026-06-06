Die Feuerwehr ist schon da, noch bevor es brennt

Der Stiefel Europas zählt im Sommer im wahrsten Sinne des Wortes zu den Brennpunkten der Waldbrandgefahr: 50 Mitglieder des blaugelben Sonderdienstes für Flur- und Waldbrandbekämpfung werden sich auf den Weg nach Sizilien machen. Sie haben sich für diese Sondermission Urlaub genommen und sind dort zwischen 16. und 31. August in Alarmbereitschaft.
Nicht erst, wenn die Flammen lodern, sondern bereits davor zeigen unsere Kameradinnen und Kameraden einmal mehr, dass Feuerwehrhilfe nicht an Grenzen endet. Mit ihrer Spezialausbildung und ihrem Engagement können sie in Risikogebieten im Ausland gleichsam eine zusätzliche Brandmauer bilden. „Gleichzeitig sammeln sie wertvolle Erfahrungen, die auch der Sicherheit in der Heimat zugute kommen“, betont der weitsichtige Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.
Wenn die Flammen wüten, bedeutet es in diesen Gegenden, schnell zu sein
Dieses sogenannte „Prepositioning“ ist ein wichtiger Baustein des EU-Zivilschutzmechanismus. Dahinter steckt ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Prinzip: Einsatzkräfte werden vorsorglich in besonders gefährdete Regionen verlegt, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. Statt wertvolle Zeit mit der Anreise zu verlieren, sind Spezialisten schon dort, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Sizilien gilt im August als einer der Brennpunkte Europas. Trockenheit, extreme Temperaturen und starke Winde entfachen immer öfter verheerende Brände.
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