Die Feuerwehr ist schon da, noch bevor es brennt

Wenn die Flammen wüten, bedeutet es in diesen Gegenden, schnell zu sein

Dieses sogenannte „Prepositioning“ ist ein wichtiger Baustein des EU-Zivilschutzmechanismus. Dahinter steckt ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Prinzip: Einsatzkräfte werden vorsorglich in besonders gefährdete Regionen verlegt, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. Statt wertvolle Zeit mit der Anreise zu verlieren, sind Spezialisten schon dort, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Sizilien gilt im August als einer der Brennpunkte Europas. Trockenheit, extreme Temperaturen und starke Winde entfachen immer öfter verheerende Brände.