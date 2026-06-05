Paragleiter kracht nach Start gegen Schneekanone

„In ungünstige Fluglage geraten“

„Der Mann geriet laut eigenen Angaben in eine ungünstige Fluglage und kollidierte bei einem Ausweichmanöver mit einer Schneekanone“, berichtete die Polizei am Freitag. Schirm und Leinen hätten sich am Mast verfangen, wodurch der Pilot gegen diesen geschleudert worden sei.