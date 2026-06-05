Paragleiter kracht nach Start gegen Schneekanone

Schrecklicher Unfall am Fronleichnamstag in Osttirol: Ein Paragleiter aus Deutschland verlor kurz nach dem Start die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen eine Schneekanone. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.
Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 10 Uhr im Gemeindegebiet von Obertilliach. Der 55-jährige Deutsche sei mit seinem Gleitschirm am Startplatz „Scheibe“ gestartet. Unmittelbar danach verlor er die Kontrolle.
Schirm und Leinen verfingen sich am Mast, wodurch der Pilot gegen diesen geschleudert wurde.
Ermittler von der Polizei
„In ungünstige Fluglage geraten“
„Der Mann geriet laut eigenen Angaben in eine ungünstige Fluglage und kollidierte bei einem Ausweichmanöver mit einer Schneekanone“, berichtete die Polizei am Freitag. Schirm und Leinen hätten sich am Mast verfangen, wodurch der Pilot gegen diesen geschleudert worden sei.
Der Deutsche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.
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