71-Jähriger verletzt

Paragleiter kracht bei Landung in geparktes Auto

Tirol
06.03.2026 11:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatischer Zwischenfall am Mittwochvormittag in Tirol: Ein 71-jähriger Paragleiterpilot krachte in Fügen im Zillertal beim Landeanflug gegen ein geparktes Auto. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.35 Uhr. „Der 71-Jährige befand sich mit seinem Gleitschirm im Landeanflug, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und gegen einen abgestellten Pkw stieß“, heißt es seitens der Polizei.

Senior wurde in Innsbrucker Klinik gebracht
Durch die Kollision zog sich der Einheimische erhebliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Rettung versorgten den Verunglückten noch vor Ort und brachten ihn anschließend in die Innsbrucker Klinik.

Tirol
06.03.2026 11:00
Tirol

