Der Familypark startet in den Sommer

Der Sommer ist da, die Ferien stehen vor der Tür. In St. Margarethen wartet mit dem Familypark Österreichs größter Freizeitpark. Über 30 Attraktionen, spritzige Wasserabenteuer, gemütliche Fahrten für die Kleinsten und rasante Achterbahnen machen den Park zu einem beliebten Ziel für alle, die einen abwechslungsreichen Ferientag erleben möchten.
Wer an warmen Sommertagen nach einer erfrischenden Abkühlung sucht, ist bei der Biberburg genau richtig. Die höchste Wildwasserbahn Österreichs sorgt mit einer Abfahrt aus 17 Metern Höhe für jede Menge Spaß und ist perfekt, um sich zwischendurch abzukühlen.
Neue Attraktionen für die ganze Familie
Neu im Jahr 2026 ist außerdem die Attraktion Rotonda, die frischen Schwung in den Park bringt und für noch mehr Abwechslung im Familienausflug sorgt. Ebenfalls neu ist der Wilde Winzer – eine Attraktion, die bereits ab 75 cm Körpergröße erlebt werden kann und sich damit ideal für erste Fahrerlebnisse der jüngsten Parkgäste eignet. Für Kleinkinder gibt es natürlich noch viele weitere passende Attraktionen, darunter den Waldexpress, den Eichen Konvoi, das Märchenkarussell und die Traktorbahn.
Für alle, die es etwas rasanter mögen, bieten die Achterbahnen des Parks genau die richtige Portion Nervenkitzel. Der Götterblitz begeistert mit schnellen Kurven und temporeichen Fahrten, während die Rattenmühle ein aufregendes Achterbahnerlebnis für die ganze Familie bietet. An heißen Tagen laden außerdem die Wasserspielplätze im Familypark zum Planschen, Toben und Abkühlen ein – ein besonderes Highlight für Kinder, aber auch eine willkommene Erfrischung für die ganze Familie.
Sonnwendfest mit Live-Programm
Ein besonderes Sommer-Highlight ist das Sonnwendfest, das von 19. bis 21. Juni im Familypark stattfindet. Die längsten Tage des Jahres feiert der Park mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Live-Musik, Kinderschminken, Walking Acts und unterhaltsame Mitmachshows freuen.
Passend zur Fußball-WM sorgt eine Fußball-Freestyle-Show für sportliche Begeisterung. Ein weiteres Highlight ist das Mittelalterlager, in dem verschiedene mittelalterliche Aktivitäten ausprobiert werden können. Am Freitag und Samstag bleibt der Familypark im Rahmen des Sonnwendfests sogar bis 20 Uhr geöffnet – ideal, um den Sommertag besonders lange auszukosten.
Länger offen in den Ferien
Auch für die Sommerferien gibt es gute Nachrichten: Ab Mitte Juli ist der Familypark täglich bis 19 Uhr statt bis 18 Uhr geöffnet. So bleibt noch mehr Zeit für Lieblingsattraktionen und gemeinsame Familienmomente. Wer seinen Besuch plant, sollte die Tickets am besten vorab online kaufen, denn Online-Tickets sind 3 Euro günstiger als Tickets vor Ort. Kinder unter 3 Jahren besuchen den Familypark gratis. Und auch Oma und Opa profitieren: Wer unter der Woche mit den Enkelkindern kommt, kann 10 Euro sparen.
Ob actionreiche Fahrten, spritzige Abkühlung, neue Attraktionen oder stimmungsvolle Sommerfeste – der Familypark bietet alles, was ein gelungener Familienausflug braucht. Hier entstehen gemeinsame Erinnerungen, die lange bleiben.