Der Familypark startet in den Sommer

Der Sommer ist da, die Ferien stehen vor der Tür. In St. Margarethen wartet mit dem Familypark Österreichs größter Freizeitpark. Über 30 Attraktionen, spritzige Wasserabenteuer, gemütliche Fahrten für die Kleinsten und rasante Achterbahnen machen den Park zu einem beliebten Ziel für alle, die einen abwechslungsreichen Ferientag erleben möchten.