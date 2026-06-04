2026 French Open
Qualifier Chwalinska Reaches the Final in Sensational Fashion!
Poland’s Maja Chwalinska has continued her sensational run at the French Open and set a milestone by reaching the final!
The world No. 114 defeated Russia’s Diana Shnaider 7-6(4), 6-4 on Thursday, becoming only the second qualifier ever to reach a Grand Slam final. In Saturday’s final, the 24-year-old will face Russian Mirra Andreeva, who defeated Ukrainian Marta Kostyuk 6-1, 6-3.
Emma Raducanu also achieved the feat of reaching the final as a qualifier at the 2021 US Open—the British player even went on to win the title. To do so, Chwalinska will have to surpass herself once again in Paris and defeat the clear favorite, Andreeva. The 19-year-old Russian is also in the final of a major tournament for the first time in her career.
Polish qualifier living her dream
Chwalinska also unnerved the 25th-seeded Schnaider with her patient and tactically varied play. “It’s like a dream. I don’t even know what’s going on right now. I’m speechless and just very happy,” said Chwalinska, who once again appeared unfazed by the atmosphere on the court. “I’m trying to stay calm, but inside I’m a whirlwind.”
After playing so many matches, she’s already pretty much at her mental and physical limit. “I’m not going to lie, I’m not feeling great; it’s challenging to play against the best players in the world, but I’m not complaining.” She has great respect for her final opponent, Andreeva. “I’ve seen her play; it’s just going to be another great experience—in a Grand Slam final,” said the Polish player, shaking her head in disbelief at her run of success.
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