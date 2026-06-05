Unis, Schulschließung: Proteste gegen Einsparungen

VS Retznei: Eltern kämpfen weiter

Fall 2: Die geplante Schließung der Volksschule Retznei sorgt weiterhin für Proteste. Betroffene Eltern kritisieren, dass Lehrerinnen und Lehrer der Schule im Auftrag der Bildungsdirektion bereits von anderen Bildungseinrichtungen kontaktiert und abgeworben worden sein sollen. Dies widerspreche der Zusage, das „mehrfach ausgezeichnete pädagogische Konzept auch im Fall einer Standortschließung vollumfänglich zu garantieren“, heißt es vom Elternverein. Mittlerweile liegt die Causa auch bei der Volksanwaltschaft, außerdem wird sie am Samstag in der TV-Sendung „Bürgeranwalt“ aufgerollt.