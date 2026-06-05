Unis, Schulschließung: Proteste gegen Einsparungen

Das drohende Universitäts-Sparpaket lässt weiter die Wogen hochgehen. Steirische FPÖ bohrt per Anfrage bei Bildungsministerin nach. Weiterhin für Proteste sorgt indes auch die geplante Schließung der Volksschule Retznei.
Wenn’s um Bildung und vor allem um mögliche Einsparungen in diesem Bereich geht, tut sich einiges an Konfliktpotenzial auf.
Fall eins: die vorerst verschobenen, aber sicher nicht aufgehobenen Uni-Sparpläne. Vergangene Woche gingen in Graz Tausende Studenten, begleitet von Rektoren und Professoren, auf die Straße. Befürchtet wird, dass 500 Stellen gestrichen werden. In der Kritik steht Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), die nun auch mit einer Anfrage von Bundesrat Peter Samt konfrontiert ist.
Werden Studienplätze abgebaut?
Der FPÖ-Politiker will unter anderem wissen, welche „budgetären, personellen und infrastrukturellen Auswirkungen“ etwa auf die FH Joanneum oder die FH Campus 02 zu erwarten seien. Und ob sie ausschließen könne, dass es zum „Abbau von Studienplätzen, Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungsangeboten“ oder zu „Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung, längeren Wartezeiten oder Personalengpässen in Zusammenhang mit der Medizin-Uni“ kommen werde.
Parteikollege und Klubobmann Marco Triller assistiert ihm: „Die angekündigten Kürzungen im Hochschulbereich sind ein Alarmsignal für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Steiermark. Wir werden uns die Pläne der Bundesregierung genau ansehen und offenlegen, welche konkreten Folgen diese für unsere Unis, die Studenten und den Arbeitsmarkt haben.“
VS Retznei: Eltern kämpfen weiter
Fall 2: Die geplante Schließung der Volksschule Retznei sorgt weiterhin für Proteste. Betroffene Eltern kritisieren, dass Lehrerinnen und Lehrer der Schule im Auftrag der Bildungsdirektion bereits von anderen Bildungseinrichtungen kontaktiert und abgeworben worden sein sollen. Dies widerspreche der Zusage, das „mehrfach ausgezeichnete pädagogische Konzept auch im Fall einer Standortschließung vollumfänglich zu garantieren“, heißt es vom Elternverein. Mittlerweile liegt die Causa auch bei der Volksanwaltschaft, außerdem wird sie am Samstag in der TV-Sendung „Bürgeranwalt“ aufgerollt.
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