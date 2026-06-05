Amstettner Pfarren trugen Glauben auf die Straße

Als die Glocken erklangen und sich die Menschen gemeinsam auf den Weg machten, wurde Verbundenheit zur Kirche sichtbar. Denn beim Fronleichnamsfest der drei Amstettner Stadtpfarren Herz Jesu, St. Marien und St. Stephan stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Unter dem Motto „tragen wir unseren Glauben auf die Straßen“ feierten die Katholiken zunächst eine Messe im Schulpark beim Alten Friedhof.