Amstettner Pfarren trugen Glauben auf die Straße

Mit einer Messe im Schulpark beim Alten Friedhof und einer Prozession durch die Innenstadt feierten die Gläubigen der drei Amstettner Stadtpfarren Herz Jesu, St. Marien und St. Stephan das Fronleichnamsfest. Im Mittelpunkt standen dabei Gemeinschaft und gelebter Glaube.
Als die Glocken erklangen und sich die Menschen gemeinsam auf den Weg machten, wurde Verbundenheit zur Kirche sichtbar. Denn beim Fronleichnamsfest der drei Amstettner Stadtpfarren Herz Jesu, St. Marien und St. Stephan stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Unter dem Motto „tragen wir unseren Glauben auf die Straßen“ feierten die Katholiken zunächst eine Messe im Schulpark beim Alten Friedhof.
„Zeichen der Hoffnung“
Danach führte die Prozession durch das Herz der Stadt. „Fronleichnam erinnert an die bleibende Gegenwart Christi unter uns Menschen. Die geschmückten Straßen als Zeichen der Hoffnung, des Zusammenhalts und eines Glaubens, der nicht hinter Kirchenmauern verborgen bleibt“, betonten die Pfarrer Hermann Sandberger und Peter Bösendorfer. Zum Ausklang luden die Pfadfinder zum Frühschoppen.
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