Motorradlenkerin (63) krachte frontal in Pkw

Der rege Motorradverkehr am Fronleichnamstag in Tirol forderte leider seinen Tribut: Bei Jochberg im Bezirk Kitzbühel kam es zu einem Frontalunfall einer Zweiradlenkerin mit einem Pkw – mit gravierenden Folgen.
Gegen 12 Uhr war der 37-jährige Schweizer mit seiner Frau und zwei Kindern mit einem Kleinbus auf der Bundesstraße in Richtung Mittersill unterwegs. Zur selben Zeit lenkte die 63-jährige Deutsche ihr Motorrad in Richtung Kitzbühel. Die Zweiradlenkerin geriet dann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.
Schwerverletzte ins Spital nach Bayern geflogen
Dadurch wurde die Deutsche schwer verletzt, vor Ort vom Team des Notarzthubschraubers C4 erstversorgt und ins Krankenhaus nach Traunstein (Bayern) geflogen. Die Businsassen blieben alle unverletzt. Am Bus entstand ein erheblicher Sachschaden und am Motorrad Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in diesem Bereich gesperrt.
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