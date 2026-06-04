Motorradlenkerin (63) krachte frontal in Pkw

Schwerverletzte ins Spital nach Bayern geflogen

Dadurch wurde die Deutsche schwer verletzt, vor Ort vom Team des Notarzthubschraubers C4 erstversorgt und ins Krankenhaus nach Traunstein (Bayern) geflogen. Die Businsassen blieben alle unverletzt. Am Bus entstand ein erheblicher Sachschaden und am Motorrad Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in diesem Bereich gesperrt.