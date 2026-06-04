Fritteuse auf Herd führt zu Küchenbrand in Tirol

Einsatz für die Florianijünger in Pflach im Tiroler Bezirk Reutte am Mittwochnachmittag! In der Küche eines Wohnhauses war es zu einem Brand gekommen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen schlussendlich rasch unter Kontrolle.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr. „Wegen einer Heißluftfritteuse, die auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt war, kam es zu einem Zimmerbrand in dem Wohnhaus“, heißt es von der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Pflach konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und das Gebäude belüften.
13 Florianijünger im Einsatz
Der Bewohner – ein Einheimischer (64) – kam mit dem Schock davon und blieb bei dem Brand unverletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr stand mit drei Fahrzeugen und 13 Florianijüngern im Einsatz.
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