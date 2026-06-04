Fritteuse auf Herd führt zu Küchenbrand in Tirol

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr. „Wegen einer Heißluftfritteuse, die auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt war, kam es zu einem Zimmerbrand in dem Wohnhaus“, heißt es von der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Pflach konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und das Gebäude belüften.