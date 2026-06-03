„Tochter“ knöpft Tiroler (66) über 10.000 Euro ab

Alarmglocken läuteten zu spät

„Im Zuge der weiteren Kommunikation über einen Messengerdienst gelang es dem Täter, den Tiroler zu mehreren Überweisungen zu verleiten.“ In Summe überwies der 66-Jährige rund 10.000 Euro. Erst als eine weitere Geldforderung von rund 5000 Euro kam, läuteten bei dem Opfer die Alarmglocken und der Mann erstattete eine Anzeige.