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Betrüger am Werk

„Tochter“ knöpft Tiroler (66) über 10.000 Euro ab

Tirol
03.06.2026 21:21
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der mittlerweile berühmte „Tochter-Sohn-Trick“ wurde einem Tiroler (66) im Bezirk Landeck zum Verhängnis. Der Ganove hinter dem Betrug knöpfte seinem Opfer Tausende Euro ab. Erst nach einer weiteren hohen Geldforderung wurde der 66-Jährige stutzig.

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Zu dem Betrug kam es bereits am Freitag in der Vorwoche, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. „Von ihrer vermeintlichen Tochter erhielt die Frau des 66-Jährigen eine SMS, in der diese eine neue Telefonnummer angab und um dringende Kontaktaufnahme bat“, so die Ermittler.

Folglich kontaktierte der Vater unter der neuen Nummer die angebliche Tochter.

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Alarmglocken läuteten zu spät
„Im Zuge der weiteren Kommunikation über einen Messengerdienst gelang es dem Täter, den Tiroler zu mehreren Überweisungen zu verleiten.“ In Summe überwies der 66-Jährige rund 10.000 Euro. Erst als eine weitere Geldforderung von rund 5000 Euro kam, läuteten bei dem Opfer die Alarmglocken und der Mann erstattete eine Anzeige.

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