„Tochter“ knöpft Tiroler (66) über 10.000 Euro ab

Der mittlerweile berühmte „Tochter-Sohn-Trick“ wurde einem Tiroler (66) im Bezirk Landeck zum Verhängnis. Der Ganove hinter dem Betrug knöpfte seinem Opfer Tausende Euro ab. Erst nach einer weiteren hohen Geldforderung wurde der 66-Jährige stutzig.
Zu dem Betrug kam es bereits am Freitag in der Vorwoche, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. „Von ihrer vermeintlichen Tochter erhielt die Frau des 66-Jährigen eine SMS, in der diese eine neue Telefonnummer angab und um dringende Kontaktaufnahme bat“, so die Ermittler.
Folglich kontaktierte der Vater unter der neuen Nummer die angebliche Tochter.
Alarmglocken läuteten zu spät
„Im Zuge der weiteren Kommunikation über einen Messengerdienst gelang es dem Täter, den Tiroler zu mehreren Überweisungen zu verleiten.“ In Summe überwies der 66-Jährige rund 10.000 Euro. Erst als eine weitere Geldforderung von rund 5000 Euro kam, läuteten bei dem Opfer die Alarmglocken und der Mann erstattete eine Anzeige.
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