Tiroler (64) per SMS mit Tochter-Trick betrogen

Man kann nicht oft genug davor warnen: Täter nutzen einen fiesen „Kinder-Trick“ oder „Enkelkinder-Trick“, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. So geschehen auch am 21. bzw. 23. Februar in Seefeld in Tirol. Ein 64-Jähriger wurde von einer neuen Nummer angeschrieben: Seine angebliche Tochter meldete sich und gab an, dass das ihre neue Nummer wäre. Zwei Tage darauf meldete „sie“ sich erneut, „sie“ bräuchte dringend Geld.