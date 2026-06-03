Online vertickt: Angestellte beklauten dreist Chef

Über fünf Jahre hinweg haben Angestellte ihren Arbeitgeber im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten bestohlen. Bei ihrer Beute handelte es sich um Computerhardware aus der Firma, die sie im Anschluss auf „Willhaben.at“ verkauften.
Die zwei angestellten Männer – 21 und 26 Jahre – haben ihren Arbeitgeber in Spittal an der Drau mehrmals bestohlen. „Bei ihrem Diebesgut handelte es sich hauptsächlich um Computerhardware, die sie im Anschluss online auf ,Willhaben.at‘ zum Verkauf angeboten haben“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Diebesgut sichergestellt
Nun, fünf Jahre danach, am Mittwoch, dem 3. Juni, erstattete der Eigentümer Anzeige. Und als die Beamten bei den Beschuldigten nachschauten, konnten Teile des Diebesguts sichergestellt werden.
Daraufhin zeigten sich die beiden Männer geständig. „Der Schaden dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich befinden – die genaue Summe wird ermittelt“, so die Landespolizeidirektion. Nach den Ermittlungen wird der Fall der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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