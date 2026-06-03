Pfand-Räuber schlugen zu: 160 Bierkisten gestohlen

Binnen weniger Tage räumten Unbekannte ein Lagergelände eines Kaufhauses in St. Andrä im Lavanttal (Kärnten) regelrecht leer. Die Diebe machten dabei nicht nur vor Bierkisten Halt, sondern nahmen auch Pfandflaschen, Dosen und weitere Waren mit.
Auf ein Freigelände eines Kaufhauses in der Stadtgemeinde St. Andrä im Lavanttal hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen. Die Diebe schlugen nach Angaben der Polizei zwischen dem 22. und 26. Mai gleich zweimal zu und verursachten dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro.
160 Kisten, Pfandflaschen und Co.
Bei den beiden Zugriffen wurden insgesamt 160 Bierkisten, zwei Container mit Pfandflaschen und Pfanddosen sowie weitere dort gelagerte Waren gestohlen. Die Beute dürfte aufgrund ihres Umfangs mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.
Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, sie beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Andrä werden erbeten.
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