„Peace please“: Gemeinsam gehen für Frieden

Auf dem Osttiroler Friedensweg von der Erasmuskapelle in Thurn zum Helenenkirchl bei Oberlienz: Junge Leute, Musiker, Bäuerinnen gestalten eine Friedenswallfahrt bei Fackelschein.
„Peace please!“ – „Bitte Friede“ lautet das Motto der Friedenswallfahrt, die am Freitag, 5. Juni, zum Helenenkirchl bei Oberlienz führt.
„Wie schaffe ich es, im Blick auf die Welt nicht zu verzagen, sondern positiv zu bleiben? Was kann ich zum Frieden beitragen?“, lauten etwa Fragen, die man sich auf dem Osttiroler Friedensweg stellt, so Dekan Franz Troyer.
Los geht es am Freitag um 19 Uhr bei der Erasmuskapelle in Thurn im Ortsteil Prappernitze. Gemeinsam gehen die Pilger den Weg zum Helenenkirchl, machen Halt an den zehn Stationen, welche von Jugendlichen der Jungbauernschaft/Landjugend Thurn, Patriasdorf, Glanz, Oberlienz und Gaimberg gestaltet wurden.
Musikalisch begleitet wird die Friedenswallfahrt (Gehzeit etwa 45 Minuten) vom Zieharmonikaspieler Luis Lanzinger aus Thurn und der Bläsergruppe Hornflakes aus Gaimberg.
Vor dem Helenenkirchl wird Gottesdienst gefeiert, danach laden die Bäuerinnen von Oberlienz zur Agape ein.
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