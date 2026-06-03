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Wie wird das Wetter?

Das lange Wochenende bringt Regen und Sonne

Kärnten
03.06.2026 16:01
Ein bisschen Regen, etwas kühlere Temperaturen, dann wieder Sonne und sommerliche Stunden: Das ...
Ein bisschen Regen, etwas kühlere Temperaturen, dann wieder Sonne und sommerliche Stunden: Das lange Wochenende bringt allen was!(Bild: Evgeny Atamanenko)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Mit dem morgigen Feiertag beginnt für einige ein langes Wochenende. Welche Freizeitaktivitäten erlaubt das Wetter? Wie viel vom lange ersehnten Regen kommt, wie viel Sonnenschein gibt es dazwischen?

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Der heiß ersehnte Regen ist im Laufe des Mittwochs wieder abgeklungen, die Nacht auf Donnerstag soll klar, kaum bewölkt sein. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad, so die Meteorologen von GeoSphere Austria.

Umzugswetter am Donnerstag
Für die Fronleichnamsprozessionen am Donnerstag soll die Sonne scheinen. Danach ziehen wieder Wolken auf, vor allem in Oberkärnten dürften Regenschauer durchziehen, während in Unterkärnten die Sonne standhaft bleibt. In der Früh sind Temperaturen von 6 bis 9 Grad, am Nachmittag von  20 bis 25 Grad zu erwarten.

Frischer Freitag
Freitagvormittag zieht eine Kaltfront über Kärnten hinweg – und bringt Regen. Ab Mittag lockern die Wolken auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

„Petrus überprüft mittels altbewährter Regenbogentechnik den baulichen Zustand der Kirche in ...
„Petrus überprüft mittels altbewährter Regenbogentechnik den baulichen Zustand der Kirche in Maria Humitz. Die so gecheckten Ergebnisse werden mittels gleicher Technik zur weiteren Bearbeitung an den Vatikan in Rom übersandt“, scherzt Daniel Schöffmann, der dieses schöne Foto bei der Filialkirche Maria Humitz bei Velden gemacht hat.(Bild: Schöffmann Daniel)

Wärme am Samstag
Der Samstag soll sonnig beginnen. Quellwolken können die Sonne am Nachmittag zeitweise verdecken. Es bleibt meist trocken, nur ganz im Westen steigt am Abend die Schauerneigung. Der Südwind bringt etwas Wärme: In der Früh 6 bis 10 Grad, später zwischen 20 bis 25 Grad.

Sommerlicher Sonntag
Überwiegend sonnig und sommerlich warm wird der Sonntag; nach 8 bis 13 Grad in der Früh steigen die Werte am Nachmittag auf 23 bis 28 Grad an.

Auch der Montag dürfte mit Sonne und Wärme bis zu 28 Grad aufwarten: Nach einem sonnigen Vormittag bilden sich am Nachmittag über den Bergen Gewitter.

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