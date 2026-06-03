Das lange Wochenende bringt Regen und Sonne

Mit dem morgigen Feiertag beginnt für einige ein langes Wochenende. Welche Freizeitaktivitäten erlaubt das Wetter? Wie viel vom lange ersehnten Regen kommt, wie viel Sonnenschein gibt es dazwischen?
Der heiß ersehnte Regen ist im Laufe des Mittwochs wieder abgeklungen, die Nacht auf Donnerstag soll klar, kaum bewölkt sein. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad, so die Meteorologen von GeoSphere Austria.
Umzugswetter am Donnerstag
Für die Fronleichnamsprozessionen am Donnerstag soll die Sonne scheinen. Danach ziehen wieder Wolken auf, vor allem in Oberkärnten dürften Regenschauer durchziehen, während in Unterkärnten die Sonne standhaft bleibt. In der Früh sind Temperaturen von 6 bis 9 Grad, am Nachmittag von 20 bis 25 Grad zu erwarten.
Frischer Freitag
Freitagvormittag zieht eine Kaltfront über Kärnten hinweg – und bringt Regen. Ab Mittag lockern die Wolken auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.
Wärme am Samstag
Der Samstag soll sonnig beginnen. Quellwolken können die Sonne am Nachmittag zeitweise verdecken. Es bleibt meist trocken, nur ganz im Westen steigt am Abend die Schauerneigung. Der Südwind bringt etwas Wärme: In der Früh 6 bis 10 Grad, später zwischen 20 bis 25 Grad.
Sommerlicher Sonntag
Überwiegend sonnig und sommerlich warm wird der Sonntag; nach 8 bis 13 Grad in der Früh steigen die Werte am Nachmittag auf 23 bis 28 Grad an.
Auch der Montag dürfte mit Sonne und Wärme bis zu 28 Grad aufwarten: Nach einem sonnigen Vormittag bilden sich am Nachmittag über den Bergen Gewitter.
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