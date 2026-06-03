Das lange Wochenende bringt Regen und Sonne

„Petrus überprüft mittels altbewährter Regenbogentechnik den baulichen Zustand der Kirche in Maria Humitz. Die so gecheckten Ergebnisse werden mittels gleicher Technik zur weiteren Bearbeitung an den Vatikan in Rom übersandt“, scherzt Daniel Schöffmann, der dieses schöne Foto bei der Filialkirche Maria Humitz bei Velden gemacht hat. (Bild: Schöffmann Daniel)