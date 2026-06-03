Wechsel an der Spitze der SPÖ Pressbaum bestätigt

Beleidigung war „stammtischreif“, Anzeige wird aber wieder aufgerollt

Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte Gruber einen Konflikt erstmals „offiziell“: „Ja, es gab unschöne Worte zwischen mir und einem Parteikollegen. Es ging aber über das Level einer unschönen Wirtshausuneinigkeit nicht hinaus: Eine Anzeige wurde auch zurückgewiesen.“ Aus gut informierten Quellen war jedoch zu erfahren, dass am Montag mit einem Fortführungsantrag bei der Staatsanwaltschaft „nachgelegt“ wurde. Die Neo-Vizechefin will auf Anfrage aber kein Öl ins Feuer gießen: „Ich konzentriere mich voll auf meine neue Aufgabe.“