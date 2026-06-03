Wechsel an der Spitze der SPÖ Pressbaum bestätigt

Führungswechsel an der Spitze der „Pro Pressbaum SPÖ“: Nach dem Rücktritt von Alfred Gruber, seit 21 Jahren als Stadt- und Gemeinderat tätig, wurde an die Seite von ÖVP-Bürgermeister Josef Rothensteiner nun ein dynamisches Frauen-Duo gewählt: Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher (GRÜNE) und die neu gewählte Vize-Gemeindechefin Katharina Krenn.
Der Rücktritt des langjährigen SPÖ-Vizes erfolgte schon vor einiger Zeit: Gesundheitliche Gründe wurden als Grund angegeben. Was auch der Fall gewesen ist – trotztem hielt sich hartnäckig das Gerücht, es wären schlussendlich auch andere Faktoren im Spiel gewesen. Nachdem am Montag Katharina Krenn einstimmig zur neuen, zweiten Vizebürgermeisterin gewählt worden war, bestätigt Gruber der „Krone“, dass eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung „das Pünktchen auf dem i“ gewesen sei, dass er vorzeitig seinen Platz zur Verfügung stellte.
Beleidigung war „stammtischreif“, Anzeige wird aber wieder aufgerollt
Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte Gruber einen Konflikt erstmals „offiziell“: „Ja, es gab unschöne Worte zwischen mir und einem Parteikollegen. Es ging aber über das Level einer unschönen Wirtshausuneinigkeit nicht hinaus: Eine Anzeige wurde auch zurückgewiesen.“ Aus gut informierten Quellen war jedoch zu erfahren, dass am Montag mit einem Fortführungsantrag bei der Staatsanwaltschaft „nachgelegt“ wurde. Die Neo-Vizechefin will auf Anfrage aber kein Öl ins Feuer gießen: „Ich konzentriere mich voll auf meine neue Aufgabe.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.