„Doppeltes Misstrauen“ gegen den Bürgermeister

Es sind einige Vorwürfe, die die Opposition (Liste WIR sowie Grüne) in Pressbaum dem Bürgermeister in zwei Misstrauensanträgen zur Last legt. Ein Vorwurf: Josef Schmidl-Haberleitner tritt bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr an und soll sich über diese durch unklare Verhältnisse in der Finanzgebarung der Stadt über die Legislaturperiode „retten“.