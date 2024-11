Zwei Misstrauensanträge prallten im Gemeinderat ab

Neben der Bürgerliste wollte auch die SPÖ einen „Abgang“

Auch Alfred Gruber von der SPÖ scheiterte jedoch mit einem weiteren Misstrauensantrag. Mit 15:13 bzw. 15:14 sei das Ergebnis trotzdem eindeutig mehrheitlich gegen den Bürgermeister ausgefallen (die ÖVP hat 11 Mandatare), rechnet die Opposition vor. „Als Bürgermeister würde ich überlegen, was so ein Ergebnis bedeutet“, so Gruber.