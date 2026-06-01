Millionen für Dolmetscher werden Wahlkampf-Thema

Besonders hohe Kosten im Jahr 2022

Demnach waren es in den vergangenen sechs Jahren in Summe mehr als 13 Millionen Euro. Die jährlichen Zahlen sind dabei sehr unterschiedlich. Lag der Aufwand 2020 bei 1,37 Millionen Euro, so waren es 2022, einem Jahr mit sehr hohen Asylzahlen, schon 3,14 Millionen Euro. Danach sanken die Kosten wieder und betrugen etwa im Vorjahr 2,06 Millionen Euro. Überwiegend kommen die Dolmetscher übrigens bei polizeilichen Einvernahmen und Amtshandlungen zum Einsatz.