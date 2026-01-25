So hoch ist Ausländeranteil an steirischen Schulen

Indien plant niedrigere Zölle auf Autos aus der EU
Freihandelsabkommen
Die Zahl ausländischer Kinder in steirischen Klassen steigt auf ein Rekordhoch: 26,14 Prozent der Volksschüler in unserem Bundesland haben eine andere Muttersprache als Deutsch, in Graz sind es schon 57,1 Prozent. Am höchsten ist der Anteil in Knittelfeld mit 62,7 Prozent. Die FPÖ spricht von „verfehlter Zuwanderungspolitik“.
Es ist seit Jahren ein großes Aufreger-Thema: Der Ausländeranteil unter steirischen Schülern befeuert regelmäßig politische und gesellschaftliche Debatten um das Funktionieren bzw. Nichtfunktionieren von Integration. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich mit Leidenschaft daran abgearbeitet. Doch wie ist die Situation wirklich in unseren Klassen?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.