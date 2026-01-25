So hoch ist Ausländeranteil an steirischen Schulen

Es ist seit Jahren ein großes Aufreger-Thema: Der Ausländeranteil unter steirischen Schülern befeuert regelmäßig politische und gesellschaftliche Debatten um das Funktionieren bzw. Nichtfunktionieren von Integration. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich mit Leidenschaft daran abgearbeitet. Doch wie ist die Situation wirklich in unseren Klassen?