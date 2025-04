Ganzes Dorf feiert die Partnerschaft mit Moldau

„Ode an die Freude“

Solche Partnerschaften werden übrigens seit 1947 unter dem Motto „Nie wieder Krieg!“ geknüpft. Die Schlosskapelle ließ den Akt mit Beethovens Europa-Hymne „Ode an die Freude“ ausklingen. In der alten Volksschule im angrenzenden Dorf Schwabegg ist übrigens auch der engagierte Honorarkonsul Raul Arabagiu (43) seit 2024 für moldawische Bürger da.