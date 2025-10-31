Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganz ohne Schulden!

Nino de Angelo will nach Italien übersiedeln

Society International
31.10.2025 09:56
Nino de Angelo plant einen Neustart in Italien – ohne Schulden, aber mit Lebensgefährtin Simone.
Nino de Angelo plant einen Neustart in Italien – ohne Schulden, aber mit Lebensgefährtin Simone.(Bild: Michael Kremer / Action Press / picturedesk.com)

Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) will im Jänner samt Freundin und Pferden vom deutschen Allgäu nach Italien auswandern. Seine neue Heimat: das sonnenverwöhnte Umbrien, wo er sich schon einen Reiterhof ausgesucht hat. 

0 Kommentare

„Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin fast 62 Jahre alt und irgendwie habe ich jetzt auch noch Bock, lange zu leben“, sagte der 61-Jährige dem Portal Schlagerpuls. „Wir müssen nur noch unsere Koffer packen, die Tiere und dann geht‘s los.“

Nach vielen Krisen jetzt schuldenfrei
Den Kauf des Anwesens will er in Kürze abwickeln, mithilfe seines Cousins, der Anwalt in Mailand ist, verriet de Angelo, dessen Eltern aus Italien stammen. Auch seine Insolvenz werde dann abgeschlossen sein.

Dank seines Erfolgs sei inzwischen wieder mehr Geld da, als gebraucht werde. „Dann hat sich das auch erledigt, Gott sei Dank. Ich bin dann komplett schuldenfrei“, freute sich der 61-Jährige, der schon viele Krisen durchgemacht hat.

Hochzeit mit Lebensgefährtin
Auch privat ist der Sänger im Glück mit seiner Lebensgefährtin. „Wir werden auf jeden Fall heiraten, das steht fest“, erklärte de Angelo. Konkrete Pläne gebe es nicht, erst müsse nach dem Umzug Ruhe einkehren.

Lesen Sie auch:
kritisiert auch Bohlen
Nino de Angelo wettert: „Gibt so viele Talentlose“
17.07.2025
Schock und Trauer
Todesdrama vor Leipzig-Konzert von Nino de Angelo
03.04.2025

Eines ist für ihn aber klar: „Ich bin mir definitiv sicher, dass es mit Simone klappt. Meine fünfte Ehe ist für immer. Wir haben jetzt schließlich acht Jahre für den Ernstfall geprobt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
108.181 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.039 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
85.592 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Mehr Society International
„Waren dort, sechsmal“
Kardashian glaubt Mond-Verschwörung: NASA kontert
Kein Happy End
Darum hat Ana de Armas mit Cruise Schluss gemacht
Ganz ohne Schulden!
Nino de Angelo will nach Italien übersiedeln
Anwälte erfolgreich
Sean Combs in ein Gefängnis in New Jersey verlegt
„Schau auf TikTok!“
Kim Kardashian überzeugt: Mond-Landung war fake!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf