Alterspension: Wann habe ich Anspruch?

Familienhospizkarenz wird angerechnet

Personen, die ab 1. Jänner 1955 geboren sind, müssen mindestens 180 Versicherungsmonate (15 Jahre) erwerben. Davon muss man mindestens 84 Versicherungsmonate (sieben Jahre) erwerbstätig gewesen sein. Es gelten aber auch folgende Zeiten: Selbstversicherung für die Pflege eines behinderten Kindes, Selbst- oder Weiterversicherung für die Pflege von nahen Angehörigen, Familienhospizkarenz, Bezug von aliquotem Pflegekarenzgeld, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit oder Begleitung von Kindern bei einem Rehabilitationsaufenthalt.