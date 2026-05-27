Pflichtpraktikum oder lieber doch Ferialjob?

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen grundsätzlich höchstens acht Stunden täglich und 40 Stunden an fünf Tagen in der Woche arbeiten. Es besteht ein täglicher Anspruch auf eine Ruhepause von mindestens einer halben Stunde, sofern die Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit bei Minderjährigen mehr als viereinhalb Stunden und bei Volljährigen mehr als sechs Stunden beträgt.