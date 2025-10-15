Mäuse, Dreck und illegale Teigtascherl in Lokal

Ekel-Alarm in Wien-Döbling: Ein Asia-Lokal wurde am Mittwoch von der Stadt Wien sofort gesperrt. Der Grund: Bei einer Kontrolle stießen die Beamten auf „gravierende hygienische Missstände“: Mäuse, Dreck und eine geheime, illegale Produktion von Teigtascherln!
Nach einem Hinweis der Landespolizeidirektion rückte das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen an – und traute seinen Augen kaum. In den Räumlichkeiten fand sich eine nicht genehmigte Produktionsstätte, in der offenbar Dumplings im großen Stil hergestellt wurden – völlig ohne Bau- oder Gewerbebewilligung.
Raumaufteilung eigenmächtig verändert
Doch das war noch nicht alles: Der Betreiber hatte die Raumaufteilung eigenmächtig verändert – ohne jede behördliche Zustimmung. Jetzt droht ihm nicht nur eine saftige Strafe, sondern auch ein behördlicher Rückbauauftrag.
Aufnahmen zeigen den Dreck und die illegalen Teigtascherln in dem Lokal:
„Sofortige Betriebsschließung unumgänglich“
„Bei derart massiven Verstößen ist eine sofortige Betriebsschließung unumgänglich“, sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zu den Maßnahmen und dankte der Polizei für die Zusammenarbeit. Mehrere Anzeigen wegen der hygienischen Missstände sowie nach der Gewerbeordnung sowie der Bauordnung folgen.
