Ekelalarm in Wien

Mäuse, Dreck und illegale Teigtascherl in Lokal

Wien
15.10.2025 17:22
Die Fotos der Gruppe Sofortmaßnahmen schockieren.
Die Fotos der Gruppe Sofortmaßnahmen schockieren.(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)

Ekel-Alarm in Wien-Döbling: Ein Asia-Lokal wurde am Mittwoch von der Stadt Wien sofort gesperrt. Der Grund: Bei einer Kontrolle stießen die Beamten auf „gravierende hygienische Missstände“: Mäuse, Dreck und eine geheime, illegale Produktion von Teigtascherln!



Nach einem Hinweis der Landespolizeidirektion rückte das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen an – und traute seinen Augen kaum. In den Räumlichkeiten fand sich eine nicht genehmigte Produktionsstätte, in der offenbar Dumplings im großen Stil hergestellt wurden – völlig ohne Bau- oder Gewerbebewilligung.

Raumaufteilung eigenmächtig verändert
Doch das war noch nicht alles: Der Betreiber hatte die Raumaufteilung eigenmächtig verändert – ohne jede behördliche Zustimmung. Jetzt droht ihm nicht nur eine saftige Strafe, sondern auch ein behördlicher Rückbauauftrag.

Aufnahmen zeigen den Dreck und die illegalen Teigtascherln in dem Lokal:

(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)
(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)

„Sofortige Betriebsschließung unumgänglich“
„Bei derart massiven Verstößen ist eine sofortige Betriebsschließung unumgänglich“, sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zu den Maßnahmen und dankte der Polizei für die Zusammenarbeit. Mehrere Anzeigen wegen der hygienischen Missstände sowie nach der Gewerbeordnung sowie der Bauordnung folgen.


Hannah Tilly
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
