Mäuse, Dreck und illegale Teigtascherl in Lokal

Nach einem Hinweis der Landespolizeidirektion rückte das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen an – und traute seinen Augen kaum. In den Räumlichkeiten fand sich eine nicht genehmigte Produktionsstätte, in der offenbar Dumplings im großen Stil hergestellt wurden – völlig ohne Bau- oder Gewerbebewilligung.